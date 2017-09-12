Azercell дал старт I Футбольному турниру среди корпоративных клиентов

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Azercell Telekom дал старт I Футбольному турниру за Кубок среди корпоративных клиентов.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, 8 сентября состоялась церемония жеребьевки, в которой также участвовали представители всех команд и был разглашен регламент турнира.

Состоящий из 12 команд чемпионат будет состоять из группового этапа (т.е. 5 игр), 1\4 финала, полуфинала и финала. Игры будут проводиться, начиная с 11 сентября по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 19:00 на футбольной площадке головного офиса Azercell Telecom.

Турнир, на котором запланировано проведение трех игр в день, продлится 1 месяц. В этом турнире принимают участие представители таких ведущих компаний, как Kapital Bank, North West Construction, Caspian Media, Unibank, Сумгаитский Технологический Парк, Gilan Holding, TOPAZ, Azertexnolayn, Azeri M-İ, AA Services, Coca-Cola.