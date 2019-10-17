Азербайджан призвал иранские компании участвовать в своих стартапах

"Мы можем выдать на стартапы в Азербайджане гранты до 300 тыс. долларов или 500 тыс. манатов и кредиты до 7 миллионов манатов".

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель правления Агентства по инновациям при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Турал Керимли на встрече с делегацией под руководством Али Вахдата, главы Национального фонда инноваций Ирана.

Т.Керимли отметил, что иранские компании могут воспользоваться возможностями, созданными правительством Азербайджана для стартапов: "Как вы знаете, наши соседи столкнулись с санкциями. Но у нас нейтральная позиция в этом процессе. Если какая-либо компания получит резидентство в нашем Парке высоких технологий, ей будут предоставлены налоговые льготы. Они также освобождаются от таможенных пошлин, если экспортируют отсюда свою продукцию в Россию, Украину или Беларусь. Азербайджан очень удобно расположен географически, что позволяет ему стать транспортным хабом".

В рамках Недели инноваций в Баку прибыли представители 50 иранских компаний, действующих в сфере высоких технологий.