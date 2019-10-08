Азербайджан представит свои нанотехнологии на фестивале в Иране

Азербайджан представит свои нанотехнологии на XII Международном фестивале нанотехнологий в Иране Iran Nano 2019.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, в этом году фестиваль пройдет с 10 по 13 октября 2019 года в Тегеране.

Секретарь фестиваля и выставки нанотехнологий Саид Саркар заявил, что в Iran Nano 2019 примут участие 200 институтов и компаний, чтобы продемонстрировать свои последние продукты, связанные с нанотехнологиями. Среди них участники из Азербайджана, Турции, Эфиопии, Ирака, Афганистана, Африки, Индонезии и стран СНГ.

Во время фестиваля пройдут встречи по вопросам патентования, маркетинга, действующих институтов в области нанотехнологий, сельского хозяйства и безопасности, гигиены и управления отходами, а также текстиля и тканей, добавил он.

По словам С.Саркара, площадь выставки увеличилась на 50 процентов по сравнению с прошлым годом.

Отметим, что Международный фестиваль нанотехнологий проводится ежегодно Иранским советом по нанотехнологиям (INIC) и является крупнейшей и наиболее авторитетной выставкой в области нанотехнологий в Иране. По данным INIC, он также считается одним из крупнейших фестивалей в Азии.

Фестиваль включает в себя выставку, семинары и церемонию награждения Nano, в которой принимают участие самые активные ученые и исследователи, исследовательские институты, лаборатории, инкубаторы, компании, а также СМИ.

Двенадцать павильонов фестиваля предназначены для демонстрации и презентации продукции компаний, работающих в различных областях нанотехнологий, таких как: вода и окружающая среда, энергетика, здравоохранение, автомобилестроение, строительная индустрия, текстильная промышленность, нефтяная промышленность и смежные отрасли, сельское хозяйство, производители машинного и лабораторного оборудования, общественные, образовательные и торговые компании.