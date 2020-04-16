Ниджат Асадли: Азербайджан - пионер по переходу к технологически основанной экономике

В плане мероприятий в целях исполнения распоряжения президента "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства", приоритетным является в том числе развитие цифровой экономики.

Как сообщает Report, менеджер Цифрового торгового узла Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Ниджат Асадли отметил, что в последние годы в стране достигнут серьезный прогресс в области развития цифровой экономики и дистанционного ведения бизнеса. Несомненно, в посткоронавирусный период предприниматели переориентируют свою деятельность на технологическую основу, что позволит наладить эффективную работу в режиме реального времени.

Н.Асадлы подчеркнул, что благодаря дальновидной и прагматичной политике президента Ильхама Алиева еще с 2017 года в стране были запущены такие проекты, как Azexport, Цифровой торговый узел (Digital Trade Hub) и EnterpriseAzerbaijan. Созданная цифровая экосистема заложила технологический фундамент ненефтяного сектора Азербайджана. В данной экосистеме экономические отношения выстраиваются на онлайн-рынке (Azexport). В рамках экосистемы иностранный гражданин, получив мобильную резиденцию посредством Digital Trade Hub, может инвестировать в понравившийся ему проект на портале EnterpriseAzerbaijan и продвигать полученную продукцию на зарубежные рынки посредством Azexport.

Н.Асадлы отметил, что все 3 проекта были созданы на основе соответствующих указов и распоряжений президента Азербайджана Ильхама Алиева. За время деятельности портала Azexport азербайджанские предприниматели получили экспортный заказ на сумму 1,7 миллиардов долларов США, что стало показателем интереса к бренду Made in Azerbaijan и, по сути, продемонстрировало потенциал продаж азербайджанской продукции на зарубежных рынках. В то же время впервые в стране стартап-проект посредством портала EnterpriseAzerbaijan был размещен на Kickstarter, являющейся лидирующей краудфандинговой платформой в мире. Наряду с проектами Azexport и EnterpriseAzerbaijan, необходимо отметить и успехи проекта Digital Trade Hub. Так, с начала реализации проекта, порядка 60 электронных и мобильных резидентов из 25 стран обратились для проведения дистанционных бизнес-операций в нашей стране.

Вышеупомянутое наглядно демонстрирует о применении альтернативных рычагов в целях минимизации ущерба, нанесенного пандемией коронавируса и резким падением цен на нефть. Учитывая высокий спрос на услуги, предоставляемые порталами Azexport, Digital Trade Hub и EnterpriseAzerbaijan, вполне предсказуемо доведение потенциала применения нашей страной цифровых решений до максимальных отметок. Предлагая передовые новшества, Азербайджан является пионером перехода от капиталоемкой к технологически обоснованной экономики во всем мире.