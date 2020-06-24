Азербайджан и Казахстан нарастили транзитные грузоперевозки на 32%

Состоялся телефонный разговор министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Бейбута Атамкулова с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Рамином Гулузаде.

Об этом сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане.

Стороны обменялись информацией о текущем состоянии двустороннего сотрудничества в таких сферах как транспортные перевозки, транзит грузов, авиационное сообщение, и, несмотря на временные ограничительные меры по противодействию распространению пандемии коронавируса, отметили положительную динамику перевозки грузов железнодорожным и автомобильным транспортом.

Так, за прошлый год объем перевозок грузов автомобильным транспортом между Казахстаном и Азербайджаном составил порядка 22 тыс. тонн. Объем перевозок грузов транзитом по железной дороге Казахстана составил 38,66 тыс.тонн, увеличившись на 32%. Благодаря открытию в апреле прошлого года фидерной линии Актау – Баку, за 2019 год объем контейнерных перевозок вырос с 14,7 тыс. двадцатифутового эквивалента до 24,8 ДФЭ.

Стоит отметить, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции сегодня введен временный запрет на перевозку пассажиров через морские порты Актау и Курык, за исключением возврата казахстанских граждан на родину. При этом перевозки грузов осуществляются в штатном режиме. За 6 месяцев текущего года прогнозируется доведение перевозки до 1 млн тонн, что на 17% будет выше показателя аналогичного периода прошлого года. Также стороны приняли решение рассмотреть вопросы возобновления авиасообщения между двумя странами после 1 августа текущего года с учетом эпидемиологической ситуации в странах и мире.

Согласно действующим договоренностям между странами, каждой стороне разрешено выполнение 16 пассажирских и грузовых рейсов в неделю.

Напомним, до введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса казахстанскими авиакомпаниями (Эйр Астана, SCAT) выполнялось 13 рейсов в неделю. Азербайджанскими авиакомпаниями (АZAL, Silk Way West) выполнялось 5 рейсов в неделю.