Азербайджан в декабре договорится с Беларусью о признании "электронной подписи" - ЭКСКЛЮЗИВ

Азербайджан готовится подписать меморандум о взаимопонимании с Беларусью о взаимном признании "электронных подписей".

Об этом Report сообщил источник в министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

По словам источника, меморандум планируется подписать в рамках 25-й Азербайджанской международной выставки телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий (Bakutel-2019), которая пройдет 3-6 декабря в Баку.

"Есть два основных вопроса для взаимного признания "электронных подписей". Первый - технический, второй - политический. В настоящее время технические вопросы решены. Остаются только политические вопросы, которыми занимаются министерство иностранных дел и другие соответствующие органы. Если они смогут завершить работу к концу года, в декабре мы намерены подписать меморандум о взаимопонимании в рамках Bakutel-2019", - сказал источник.

Следует отметить, что правительство Азербайджана также ведет переговоры с Турцией о взаимном признании "электронных подписей".