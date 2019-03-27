Азербайджанский стартап победил в международном конкурсе

22-23 марта в Бурсе (Турция) при организации журналов Capital и Economist состоялось VIII заседание экономического саммита Uludağ, в рамках которого прошел глобальный стартап-конкурс Stars of Region.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Саммит Uludag проводится с 2012 года и является одним из наиболее важных мероприятий в сфере бизнеса и экономики Турции. В ежегодном мероприятии принимают участие представители государственных структур, частного сектора и инвесторы из Турции и разных стран мира.

По условиям глобального стартап-конкурса Stars of Region, прошедшие в финальный этап (первая десятка) стартапы получают возможность представить инвесторам свою продукцию и решения, а вошедшие в первую тройку – получить инвестиции.

Для обеспечения участия в этом конкурсе стартапов, осуществляющих деятельность в Азербайджане, министерством транспорта, связи и высоких технологий была проведена соответствующая работа. Было зарегистрировано более 30 стартап-проектов для участия в конкурсе.

Стартап Hotel Race, который является участником инновационной бизнес-программы Государственного фонда развития информационных технологий при министерстве транспорта, связи и высоких технологий, был выбран из числа более 2 тысяч стартапов участников международного конкурса и представил инвесторам свою продукцию и решения в финальной части.

Основной целью стартапа Hotel Race является разработка инновационных управленческих и аналитических решений для отелей с внедрением информационных технологий.

Жюри конкурса выбрало обладателей I, II и III мест среди стартапов, вошедших в финальный этап. Первое место занял проект Tion (Турция), второе – Hotel Race (Азербайджан), третье – Sonaris (Израиль). В заключение мероприятия победителям были вручены денежные вознаграждения от организаторов и партнеров. Также с победителями конкурса были проведены переговоры по вложению инвестиций в целях обеспечения им выхода на глобальный рынок.

Отметим, что представитель Министерства транспорта, связи и высоких технологий впервые был представлен в жюри международного стартап-конкурса.

Так, исполняющий обязанности исполнительного директора Государственного фонда развития информационных технологий Азер Байрамов был избран в состав жюри стартап-конкурса организаторами экономического саммита Uludağ.