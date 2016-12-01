Азербайджанский производитель мобильной игры нацелен на рынок Китая

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Цифровое агентство Tor (Digital Agency) нацелено на завоевание отечественного и глобального рынков с помощью экспортноориентированных, конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью под брендом Made in Azerbaijan.

Генеральный исполнительный директор компании Тогрул Самедов заявил Report, что Tor уже готовится к выходу на рынок Китая, являющийся крупнейшим рынком мобильных игр Восточной Азии.

Созданная совместно с иностранными специалистами игра "Последняя битва" (Fatal fight), уже имеющая свыше 5 млн. скачиваний на четырех основных операционных платформах, предназначена именно для китайского рынка.

"Мы начали разработку мобильной игры "Последняя битва" два года назад. Первая версия была готова через полгода. Вот уже два года игра улучшается на каждом этапе. Игра имеет 4,6 млн. скачиваний на платформе Android и полмиллиона скачиваний на платформах iOS, Windows Phone и Steam. В нее играют во всех странах мира.

Как идея, так и название игры предназначены для китайского рынка, так как здесь низкая конкуренция и высокая доходность. К выбору этой стратегии нас подтолкнул рисковый бюджет. Однако в будущем мы планируем разработать мобильные игры в национальном жанре и с участием национальных героев", - добавил Т.Самедов.

Отметим, что Tor, имеющий пользователей во всех уголках мира, планирует выход на рынок Китая после того как протестирует свои продукты на глобальном рынке мобильных игр и доведет до полномасштабной разработки. Выход на китайский рынок – нелегкий процесс. Одним из условий, которые диктует этот рынок, является партнерство с китайскими компаниями. Посторонние компании не допускаются на этот достаточно закрытый рынок. Tor справился с этой задачей и сейчас ведет переговоры с китайскими партнерами. В случае их успешного завершения компания выйдет на рынок. Одним из преимуществ рынка мобильных игр Китая является то, что он имеет высокую доходность.

Музыкальные эффекты и анимации игры разработало Tor Digital Agency. Т.Самедов, являющийся автором идеи проекта и реализующий маркетинговую стратегию и управление командой, считает, что в завоевании успеха большую роль играет командная работа. "Последняя битва" состоит из 70 уровней. Их количество будет расти по мере обновления игры. На первоначальном этапе игра состояла из 50 уровней, позднее дважды добавились еще по 10. Одной из интересных характеристик игры является наличие онлайн-магазинов для покупки оружия и предметов.

Не забыт в игре и такой источник доходов как реклама. При обновлениях версии игры Tor изучает спрос на рынке, основываясь на концепцию Минимально жизнеспособного продукта (MVP). Одним из новшеств Tor является проверка памяти игроков. Для находящейся в процессе разработки игры Memory limit выбран жанр puzzle. Игра носит цель развить память. В процессе игры для достижения победы необходимо решить определенные задачи. Пользователи должны будут пройти испытание на хитрость. К Memory limit, имеющей 70 уровней, постепенно будут добавляться новые. Игра создана в коммерческих целях. Сейчас скачивание игры возможно только на платформе Android в пределах Азербайджана. После очередных этапов тестирования она будет представлена в России, а затем на рынках мобильных игр других стран.

Еще один значительный проект Tor будет основан на национальных традициях. В нем найдет отражение дастан "Короглу". Эта бойцовская игра не является коммерческим проектом, поэтому после создания концепта игры Tor планирует начать поиск средств на его реализацию. Т.Самедов выразил надежду, что проект найдет поддержку у какой-либо организации. До настоящего времени компанию поддерживали иностранные менторы в Парке высоких технологий (High Tech Park) и Baku Business Factory. Apple Store также оказывал поддержку азербайджанской компании в категории "лучшие новые игры".

За весь период трехлетней деятельности Tor смог получить вдвое больше прибыли от вложенных средств. Вся полученная прибыль в целях обеспечения дальнейшей эффективной деятельности вновь была направлена на разработку игр. В своей деятельности компания придерживается концепции предпринимательства "бережливый стартап" (lean startap). Большая часть доходов формируется на рынке мобильных игр США и именно американские компании являются приоритетными для агентства. В отличие от Америки, подобные коммерческие проекты не приживаются на местном рынке. Причину Т.Самедов видит в отсутствии навыков онлайн-покупок и недостаточном расширении сети кредитных карт. Однако исполнительный директор Tor оптимистично смотрит на будущее локального потребительского рынка. Он отмечает, что 5-10 лет назад аналогичная динамика наблюдалась на российском рынке, который сейчас достаточно активен.