Азербайджанский профессор: Международная общественность признает лидирующие позиции Азербайджана

Международная общественность признает лидирующие позиции Азербайджана в области космических исследований.

Международная общественность признает лидирующие позиции Азербайджана в области космических исследований.

Об этом сообщил Report участник 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку, профессор Университета Флориды США Назим Мурадов.

"Выбор нашей страны для проведения мероприятия не случаен. Космические исследования в Азербайджане начались около 50 лет назад. Очень немногие страны могут похвастаться тем, что дважды принимали Международный астронавтический конгресс. Одной из них является Азербайджан", - заявил профессор.

Н.Мурадов отметил, что работает в сфере ракетного топлива и, к сожалению, не имеет тесных связей со своими азербайджанскими коллегами: "Но я горжусь тем, что такой престижный конгресс проходит в моем родном городе Баку. Думаю, здесь я получу немалый полезный опыт и смогу применить его в своей деятельности".

Азербайджанский профессор тесно сотрудничает с НАСА - Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства, созданным для реализации гражданских космических программ США, и вносит большой вклад в разработку сенсоров для космических ракет. Его научные достижения высоко ценятся на международной арене.