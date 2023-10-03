О нас

Азербайджанский профессор: Международная общественность признает лидирующие позиции Азербайджана

Азербайджанский профессор: Международная общественность признает лидирующие позиции Азербайджана Международная общественность признает лидирующие позиции Азербайджана в области космических исследований.
ИКТ
3 октября 2023 г. 10:28
Азербайджанский профессор: Международная общественность признает лидирующие позиции Азербайджана

Международная общественность признает лидирующие позиции Азербайджана в области космических исследований.

Об этом сообщил Report участник 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку, профессор Университета Флориды США Назим Мурадов.

"Выбор нашей страны для проведения мероприятия не случаен. Космические исследования в Азербайджане начались около 50 лет назад. Очень немногие страны могут похвастаться тем, что дважды принимали Международный астронавтический конгресс. Одной из них является Азербайджан", - заявил профессор.

Н.Мурадов отметил, что работает в сфере ракетного топлива и, к сожалению, не имеет тесных связей со своими азербайджанскими коллегами: "Но я горжусь тем, что такой престижный конгресс проходит в моем родном городе Баку. Думаю, здесь я получу немалый полезный опыт и смогу применить его в своей деятельности".

Азербайджанский профессор тесно сотрудничает с НАСА - Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства, созданным для реализации гражданских космических программ США, и вносит большой вклад в разработку сенсоров для космических ракет. Его научные достижения высоко ценятся на международной арене.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani professor: International community recognizes Azerbaijan's leading position
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı professor: "Beynəlxalq ictimaiyyət kosmik araşdırma üzrə öncül mövqeyimizi qəbul edir"

Самое читаемое

Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
26 сентября 2023 г. 19:04
В Москве представили балет Тысяча и одна ночь
ФотоВ Москве представили балет "Тысяча и одна ночь"
27 сентября 2023 г. 19:30
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
29 сентября 2023 г. 10:02
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
29 сентября 2023 г. 17:01
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
2 октября 2023 г. 22:13
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
26 сентября 2023 г. 15:36
В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении
В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении
26 сентября 2023 г. 18:54
Амирбеков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана были направлены исключительно на легитимные военные цели
Амирбеков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана были направлены исключительно на легитимные военные цели
27 сентября 2023 г. 18:36
Председатель Госагентства: Количество включенных в пакет ОМС медуслуг достигло 3 315
Председатель Госагентства: Количество включенных в пакет ОМС медуслуг достигло 3 315
28 сентября 2023 г. 12:04
Чехия намерена выкупить газотранспортную систему страны у иностранцев
Чехия намерена выкупить газотранспортную систему страны у иностранцев
28 сентября 2023 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi