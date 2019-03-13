Nar назвал причину нераскрытия финансовых показателей

"Раскрытие финансовых показателей может ввести людей в заблуждение. Могу сказать, что часть инвестиций компании направлена на развитие сети, а другая часть идет на покрытие операционных расходов".

Как сообщает Report, об этом сказал главный исполнительный директор компании Гуннар Панке на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о причине нераскрытия компанией финансовой отчетности.

По его словам, общие расходы практически одинаковы для всех операторов.

"В прошлом году доходы Nar от интернет-услуг выросли на 40%", - сказал Панке.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане действуют 3 оператора мобильной связи, и только Azercell Telecom ежегодно публикует свою финансовую отчетность.

Директор Nar по маркетингу Гахраман Казымов сообщил, что во второй половине этого года компания сдаст в пользование абонентов мобильное приложение.