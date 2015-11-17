​Азербайджанский интернет-форум: Правительство должно немедленно предпринять серьезные меры, чтобы не допустить повторения событий

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Отсутствие связи с глобальной сетью и информационных отношений, сбои в системах, где необходимо постоянное подключение в режиме онлайн, возникшие из-за проблем в бесперебойном обеспечении интернетом в Азербайджане, являются серьезной угрозой информационной безопасности страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Азербайджанского интернет-форума (АИФ).

АИФ заявляет, что в последние годы проведены определенные работы по формированию национального информационного пространства, обеспечению информационной безопасности, предприняты шаги по усилению информационной безопасности государственного и частного секторов.

АИФ положительно оценивает предпринятые "Delta Telecom" в последние годы шаги по подключению азербайджанского интернета к глобальной сети по нескольким различным магистральным каналам.

Наряду с этим, как отмечает АИФ, произошедшие события показывают, что предпринятых шагов недостаточно и необходим более концептуальный подход к вопросу информационной безопасности страны: "Правительство должно немедленно предпринять серьезные меры, чтобы не допустить повторения событий, а также в направлении формирования конкурентоспособной среды, альтернативной инфраструктуры. Учитывая, что в современном мире информационная безопасность является составной частью национальной безопасности, АИФ считает необходимым строить систему информационной безопасности, информационную инфраструктуру по альтернативным каналам".

АИФ подчеркивает, что необходимо вновь вынести на повестку дня вопрос разработки новой концепции национальной информационной безопасности, который одно время обсуждался в государственном и общественном секторе.

Форум также считает важным альтернативное подключение провайдеров второго уровня, а также структур, которым требуется постоянная связь в режиме онлайн, для того, чтобы избежать повторения подобных событий. В то же время АИФ подчеркивает, что необходимо дать официальное заявление о причинах произошедшего события.

Отметим, что вчера на всей территории страны возникли проблемы в бесперебойном обеспечении интернетом. На большей части страны интернета не было в течение 6 часов. За это время возникли серьезные проблемы в деятельности учреждений и организаций, которым требуется постоянное подключение в режиме онлайн, государственного и частного сектора, электронных СМИ, банковского сектора.

Проблемы с интернетом возникли из-за пожара в компании "Delta Telekom", которому принадлежит 90% интернет-трафика в стране. Пожар повредил техническую систему и серверы. Официального заявления от компании о причинах пожара пока не поступало. Правоохранительные органы ведут расследование по данному факту.