Депутат предложил создать телеканал для соотечественников, проживающих за пределами Азербайджана

За пределами Азербайджана проживает в 3-4 раза больше наших соотечественников, чем в нашей стране. Как передает Report об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Сабир Рустамханлы. Затронув проблемы соотечественников, проживающих з

За пределами Азербайджана проживает в 3-4 раза больше наших соотечественников, чем в нашей стране.



Как передает Report об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Сабир Рустамханлы.



Затронув проблемы соотечественников, проживающих за пределами Азербайджана, Сабир Рустамханлы сказал: "Понятно, что во всех странах, где проживают азербайджанцы, открыть для них школу невозможно. Но можно, чтобы один из отечественных телеканалов показывал передачи, посвященные азербайджанской истории, литературе, языку, и который будет использоваться для вещания на диаспору".



Депутат отметил, что для этого нужно привлечь специалистов в этой области, которые обеспечат такую телесвязь: "Постепенно этот канал будут смотреть все, и он станет своеобразной школой с глобальным охватом".