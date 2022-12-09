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Депутат предложил создать телеканал для соотечественников, проживающих за пределами Азербайджана

Депутат предложил создать телеканал для соотечественников, проживающих за пределами Азербайджана За пределами Азербайджана проживает в 3-4 раза больше наших соотечественников, чем в нашей стране. Как передает Report об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Сабир Рустамханлы. Затронув проблемы соотечественников, проживающих з
ИКТ
9 декабря 2022 г. 14:24
Депутат предложил создать телеканал для соотечественников, проживающих за пределами Азербайджана

За пределами Азербайджана проживает в 3-4 раза больше наших соотечественников, чем в нашей стране.

Как передает Report об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Сабир Рустамханлы.

Затронув проблемы соотечественников, проживающих за пределами Азербайджана, Сабир Рустамханлы сказал: "Понятно, что во всех странах, где проживают азербайджанцы, открыть для них школу невозможно. Но можно, чтобы один из отечественных телеканалов показывал передачи, посвященные азербайджанской истории, литературе, языку, и который будет использоваться для вещания на диаспору".

Депутат отметил, что для этого нужно привлечь специалистов в этой области, которые обеспечат такую телесвязь: "Постепенно этот канал будут смотреть все, и он станет своеобразной школой с глобальным охватом".

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