​Азербайджанский бизнес стал в два раза чаще сталкиваться с киберугрозами

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Каждый корпоративный компьютер в Азербайджане подвергается в среднем 5 атакам вредоносного ПО за полгода. Как сообщает Report, такие данные "Лаборатория Касперского" получила на основе внутренней статистики об угрозах для бизнес-пользователей за первые шесть месяцев 2016 года. При этом в аналогичном периоде годом ранее этот показатель был меньше в два раза.

Как показало исследование, проведенное "Лабораторией Касперского", 48% компаний в мире потеряли в результате киберинцидента доступ к критически важной для бизнеса информации.

"Однако наибольшую угрозу для бизнеса сегодня представляют целевые атаки, которые могут выполняться злоумышленниками даже без использования вредоносного ПО. Их основное отличие от классических кибератак заключается в том, что они тщательно прорабатываются для каждой конкретной компании и проходят максимально незаметно для традиционных защитных средств. При этом целью атакующих, как правило, являются самые ценные и конфиденциальные данные предприятия", - говорится в информации.

По итогам того же опроса, 32% компаний полагают, что на их IT-инфраструктуру была совершена целевая атака. Особую настороженность экспертов вызывает тот факт, что целевым атакам подверглись по меньшей мере 35% компаний, работающих в критически важных отраслях: энергетике, строительстве, промышленности, телекоммуникациях, транспортной сфере, оборонном комплексе и т.п. Атаки на подобные объекты грозят ущербом не только для самих предприятий, но также подвергают риску нормальное функционирование региональной или федеральной инфраструктуры.

"Любой киберинцидент влечет за собой негативные последствия для бизнеса. Это и урон репутации, и потеря важных данных, и сбои бизнес-процессов, и простой производства. В случае же целевых атак компании могут стать жертвами промышленного кибершпионажа и, таким образом, потерять свои самые ценные активы – интеллектуальную собственность, новейшие разработки, информацию о контрактах. Кроме того, нам известны случаи, когда таргетированные атаки на индустриальные объекты приводили к физическому повреждению оборудования или нарушали нормальную жизнедеятельность региона, например, вызывали сбои в энергоснабжении города", – рассказывает главный антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Александр Гостев.

Для предотвращения утечки ценной для бизнеса информации и минимизации риска столкновения с киберугрозами "Лаборатория Касперского" разработала платформу Kaspersky Anti Targeted Attack Platform, которая помогает предприятиям выявлять целевые атаки на их инфраструктуры на начальных этапах и дает возможность быстро предпринять необходимые меры для противодействия злоумышленникам.