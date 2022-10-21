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Азербайджанские ученые вновь в оценочном списке университета США

Азербайджанские ученые вновь в оценочном списке университета США Ученые из Института информационных технологий Министерства науки и образования в третий раз вошли в оценочный список Стэнфордского университета США.
ИКТ
21 октября 2022 г. 11:56
Азербайджанские ученые вновь в оценочном списке университета США

Ученые из Института информационных технологий Министерства науки и образования в третий раз вошли в оценочный список Стэнфордского университета США.

Как стало известно Report, это генеральный директор института, академик Расим Алигулиев и заведующий отделом, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиз Алыгулиев.

В этом году оба ученых были выбраны из 546 033 мировых ученых, работающих в области информационных и коммуникационных технологий, чьи статьи индексируются в базе данных Scopus.

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