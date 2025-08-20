Азербайджанские стартапы привлекли более 2 млн евро за 3 года

Азербайджанские стартапы привлекли более 2 млн евро за 3 года

За период 2022-2024 годов стартапы Азербайджана сумели привлечь более 2,4 млн евро инвестиций от различных глобальных инвесторов и организаций.

Как передает Report, об этом сообщил Фарид Османов, председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития, во время заключительного мероприятия проекта "Инностарт" в Баку.

"Это не только показатель доверия к инновационному потенциалу нашей страны, но и реальный результат инициатив, которые мы реализуем. В последние годы в Азербайджане были предприняты целенаправленные и системные шаги для укрепления стартап-экосистемы. Мы уже достигли конкретных результатов благодаря программам, реализуемым совместно с местными и международными партнерами", - отметил он.

По словам Османова, Агентство уже несколько лет активно работает над организацией инкубационных и акселерационных программ в стране:. "В этом году мы запустили две важные акселерационные программы. Одна из них - программа "4+1 ClimAccelerator", реализуемая совместно с "Sabancı ARF" и "Viveka". Цель программы - продвижение климатических инноваций и создание платформы сотрудничества между странами региона. Результаты весьма впечатляющие: получено более 150 заявок из 14 стран, 56 стартапов адаптированы к формату B2B, 10 стартапов представлены в рамках COP29. На церемонии закрытия в Стамбуле местный стартап AZIRRIGATION был награжден грантом в размере 50 тыс. евро.

Другая инициатива - международная акселерационная программа в направлении "SaaS", проводимая совместно с акселератором "Startup Wise Guys". Наша цель - усилить доступ местных стартапов, работающих в этой области, на глобальные рынки и повысить их конкурентоспособность. В то же время мы оказываем поддержку для продвижения стартапов не только внутри страны, но и на международной арене. В рамках проекта "Roadshow" было обеспечено участие различных наших стартапов в международных мероприятиях, созданы условия для нетворкинга и установления связей с инвесторами", - сказал он.