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Азербайджанские стартаперы представили свои проекты иностранным инвесторам

Азербайджанские стартаперы представили свои проекты иностранным инвесторам Азербайджанские стартаперы представили свои проекты в рамках Глобальной предпринимательской конференции в Эр-Рияде. Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Минэкономики. На конференции, организованно
ИКТ
31 марта 2022 г. 12:19
Азербайджанские стартаперы представили свои проекты иностранным инвесторам

Азербайджанские стартаперы представили свои проекты в рамках Глобальной предпринимательской конференции в Эр-Рияде.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Минэкономики.

На конференции, организованной Главным управлением по малому и среднему предпринимательству Саудовской Аравии (Monshaat) и международной сетью предпринимателей (GEN), при поддержке КOBIA наши стартаперы представили онлайн-платформы, объединяющие образование за рубежом, снабженцев с поставщиками.

В рамках глобальной предпринимательской конференции, прошедшей 27-30 марта, азербайджанские стартаперы представили иностранным инвесторам свои проекты и провели ряд встреч.

Одним из направлений деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса является поддержка развития стартап-экосистемы. Агентство выдает субъектам микро- и малого предпринимательства сертификат “стартапер”, освобождающий их от уплаты налога на прибыль и подоходного налога на доходы от инновационной деятельности сроком на 3 года.

ООО "Unibroad" и ООО "Supply Chain Community", представившие нашу страну в Эр-Рияде, также получили сертификаты “Startup”.
Агентство также предоставляет гранты для поддержки местных стартап-проектов, осуществляет различные мероприятия по их выходу на мировые рынки.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani startups present projects to foreign investors
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan startapları layihələrini xarici investorlara təqdim edib

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