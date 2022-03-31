Азербайджанские стартаперы представили свои проекты иностранным инвесторам

Азербайджанские стартаперы представили свои проекты в рамках Глобальной предпринимательской конференции в Эр-Рияде. Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Минэкономики. На конференции, организованно

Азербайджанские стартаперы представили свои проекты в рамках Глобальной предпринимательской конференции в Эр-Рияде.



Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Минэкономики.



На конференции, организованной Главным управлением по малому и среднему предпринимательству Саудовской Аравии (Monshaat) и международной сетью предпринимателей (GEN), при поддержке КOBIA наши стартаперы представили онлайн-платформы, объединяющие образование за рубежом, снабженцев с поставщиками.



В рамках глобальной предпринимательской конференции, прошедшей 27-30 марта, азербайджанские стартаперы представили иностранным инвесторам свои проекты и провели ряд встреч.



Одним из направлений деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса является поддержка развития стартап-экосистемы. Агентство выдает субъектам микро- и малого предпринимательства сертификат “стартапер”, освобождающий их от уплаты налога на прибыль и подоходного налога на доходы от инновационной деятельности сроком на 3 года.



ООО "Unibroad" и ООО "Supply Chain Community", представившие нашу страну в Эр-Рияде, также получили сертификаты “Startup”.

Агентство также предоставляет гранты для поддержки местных стартап-проектов, осуществляет различные мероприятия по их выходу на мировые рынки.