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Азербайджанские школьники во второй раз установили связь с Международной космической станцией

Азербайджанские школьники во второй раз установили связь с Международной космической станцией Сегодня азербайджанские школьники во второй раз установили радиосвязь с Международной космической станцией.
ИКТ
28 сентября 2024 г. 14:47
Азербайджанские школьники во второй раз установили связь с Международной космической станцией

Сегодня азербайджанские школьники во второй раз установили радиосвязь с Международной космической станцией.

Как сообщает Report, инициаторами выступили Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") и Общественное объединение "Общество радиолюбителей Азербайджана".

Событие приурочено ко Всемирной неделе космоса, которая пройдет в Баку в начале октября.

Главной целью было пробудить у школьников интерес к космосу. На вопросы школьников отвечали космонавт из США Суни Вильямс, которые находятся на борту Международной космической станции.

Фото: Мухаммед Агаев

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani schoolchildren make second contact with International Space Station
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı məktəblilər 2-ci dəfə Beynəlxalq Kosmik Stansiya ilə əlaqə qurub

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