Азербайджанские школьники во второй раз установили связь с Международной космической станцией

Азербайджанские школьники во второй раз установили связь с Международной космической станцией

Сегодня азербайджанские школьники во второй раз установили радиосвязь с Международной космической станцией.

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Версия на английском языке Фото Azerbaijani schoolchildren make second contact with International Space Station