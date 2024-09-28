Азербайджанские школьники во второй раз установили связь с Международной космической станцией

Сегодня азербайджанские школьники во второй раз установили радиосвязь с Международной космической станцией.
Как сообщает Report, инициаторами выступили Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") и Общественное объединение "Общество радиолюбителей Азербайджана".
Событие приурочено ко Всемирной неделе космоса, которая пройдет в Баку в начале октября.
Главной целью было пробудить у школьников интерес к космосу. На вопросы школьников отвечали космонавт из США Суни Вильямс, которые находятся на борту Международной космической станции.
Фото: Мухаммед Агаев