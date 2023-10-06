Азербайджанские школьники установили радиосвязь с Международной космической станцией

Азербайджанские школьники впервые установили радиосвязь с Международной космической станцией.

Азербайджанские школьники впервые установили радиосвязь с Международной космической станцией.

Как сообщает Report, мероприятие состоялось по инициативе Космического агентства ("Азеркосмос") при министерстве цифрового развития и транспорта в рамках Всемирной недели космоса, которая проходит в Баку с 4 по 10 октября.

Основной целью встречи было повышение интереса учащихся средних школ к космосу. Школьники ознакомились с деятельностью "Азеркосмос", который с 2010 года осуществляет услуги телекоммуникаций и наблюдения за поверхностью Земли в качестве первого спутникового оператора в регионе, а также с работой Azerspace-1 и Azerspace-2 - первых телекоммуникационных спутников, выведенных на орбиту в 2013 и 2018 годах.

Далее для школьников был проведен мастер-класс по 3D-печати, "Азеркосмос" вручил им подарки. Затем было сделано памятное фото.