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Азербайджанские программисты выявили опасную уязвимость в международной почтовой службе

Азербайджанские программисты выявили опасную уязвимость в международной почтовой службе 17:43
ИКТ
26 августа 2022 г. 18:29
Азербайджанские программисты выявили опасную уязвимость в международной почтовой службе

Сотрудники Центра по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана в ходе аудиторских проверок глобальной почтовой службы обнаружили уязвимость высокого риска, позволяющую внедряться в ее базу данных.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

Было отмечено, что эта уязвимость была подтверждена на официальном уровне. Национальный институт стандартов и технологий США (nist.gov) присвоил этой уязвимости идентификационный код CVE-2022-35115.

Об уязвимости уведомили глобального поставщика услуг электронной почты - компанию-разработчика программного обеспечения IceWarp Inc., базирующуюся в Праге. Компания немедленно отреагировала и внедрила обновления, устранившие соответствующую уязвимость.

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Версия на английском языке Azerbaijani programmers reveal dangerous vulnerability in international postal service
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı proqramçılar beynəlxalq poçt xidmətində təhlükəli boşluq tapıb

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