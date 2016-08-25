Азербайджанские пользователи подверглись наибольшему риску заражения через интернет во II квартале года

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Во втором квартале 2016 года почти каждый третий азербайджанский пользователь хотя бы раз столкнулся с веб-угрозами, и это самый высокий показатель по миру. Как передает Report, об этом заявили в "Лаборатории Касперского".

По информации, Азербайджан оказался на первой строчке рейтинга государств, пользователи в которых наиболее подвержены риску заражения в интернете, в то время как в начале года он находился на четвертой позиции. Также в тройке лидеров остаются Россия и Китай, Азербайджан же вытеснил из этого топа Казахстан. В среднем во втором квартале на одного азербайджанского пользователя пришлось 10,5 веб-угроз.

При этом по степени распространения угрозы локального заражения в апреле-июне Азербайджан не вошел даже в первую двадцатку стран. Это означает, что риск заразить компьютер через файлы или съемные носители был здесь в прошедшем квартале значительно слабее, чем в других странах.

"С каждым днем число киберугроз в Сети непрерывно возрастает, а сами вредоносные программы становятся сложнее и мощнее. Проявив беспечность и невнимательность и перейдя по сомнительной веб-ссылке или открыв вложение в письме от неизвестного отправителя, пользователь рискует загрузить в свой компьютер один из многочисленных зловредов и подвергнуть, таким образом, опасности свои ценные данные и файлы. Избежать этих рисков и связанных с ними проблем можно с помощью надежного защитного решения, обладающего сильными технологиями распознавания новых, еще не получивших широкого распространения угроз", - рассказывает Мушвиг Мамедов, региональный представитель "Лаборатории Касперского" в Азербайджане.

Подробнее об угрозах во втором квартале 2016 года в мире можно узнать по ссылке https://securelist.ru/analysis/malware-quarterly/29062/it-threat-evolution-in-q2-2016-statistics/