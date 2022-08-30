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Азербайджанские команды представлены на фестивале Teknofest в Турции

Азербайджанские команды представлены на фестивале Teknofest в Турции Азербайджан представлен на аэрокосмическом и технологическом фестивале Teknofest-2022 в городе Самсун, Турция, 16-ю командами.
ИКТ
30 августа 2022 г. 15:02
Азербайджанские команды представлены на фестивале Teknofest в Турции

Азербайджан представлен на аэрокосмическом и технологическом фестивале Teknofest-2022 в городе Самсун, Турция, 16-ю командами.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов.

По его словам, эти команды являются победителями прошедшего в Баку 26-29 мая фестиваля Teknofest Azerbaijan: "Проведение этого фестиваля в нашей стране вызвало большой интерес у азербайджанской молодежи и народа в целом".

Фестиваль Teknofest продлится до 4 сентября.

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Версия на английском языке 16 teams from Azerbaijan participating in Teknofest in Turkiye
Версия на азербайджанском языке Türkiyədəki "Teknofest"də Azərbaycandan 16 komanda iştirak edir

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