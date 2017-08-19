Азербайджанские дети-паралимпийцы готовятся к международным соревнованиям по бочча

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Наши паралимпийцы, принимавшие участие и одержавшие достаточно побед на международных турнирах по различным спортивным соревнованиям при содействии Детского Паралимпийского Комитета, созданного при поддержке ООО Azercell Telekom, готовятся к очередному соревнованию. На этот раз два спортсмена впервые представят Азербайджан на международном турнире по спортивной дисциплине бочча. На турнире, который состоится 4-9 сентября в России, Москве, также примут участие такие страны-фавориты, как Англия и Польша.

Как сообщили Report в Azercell, компания содействуя Детскому Паралимпийскому Комитету, стремится способствовать интеграции молодежи в общество и повышению их мотивации для занятия спортом. Детский Паралимпийский Комитет, действующий при поддержке компании с 2014 года, объединив детей и молодых людей из различных регионов нашей страны, предоставил им возможность заниматься спортом, а также представлять Азербайджан на различных международных соревнованиях.

За 21 год своей деятельности в Азербайджане, Azercell всегда старался оказывать всестороннюю поддержку детям-сиротам, детям с различными проблемами, помогал в охране их здоровья, в обеспечении доступа к качественному образованию, поощрении здорового образа жизни, и впредь приложит все усилия, чтобы они не были обделены вниманием и заботой.

Напомним, что лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора ООО Azercell Telecom была основана в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48% мобильного рынка страны, охватывает 80 территории страны, 99,8% населения. Сегодня 4,5 млн. человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих 3 службы с одной точки, мобильную электронную услугу "АСАН Имза" и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем "Opensignal" и "Testmy.net", измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.