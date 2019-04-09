Азербайджанские банки инвестировали в сектор ИКТ 230 млн долларов за 4 года

К 2020 году на создание волоконно-оптической сети в Азербайджане будет вложено 80 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в специальном издании Германо-азербайджанской торговой палаты Market Analysis Azerbaijan 2019 ("Анализ рынка Азербайджан-2019").

Отмечается, что оснащение сети оптоволоконными кабелями достигнет 70% в 2020 году и 95% в 2025 году: "В 2016 году охват сети широкополосного доступа в интернет составил 55%. К 2020 году сеть мобильного широкополосного доступа составит 70%, что на 30% превышает цифру 2016 года", - сказал он.

В 2020 году также прогнозируется снижение объема наличных платежей с 74% до 40%. В то же время объем безналичных платежей будет ежегодно увеличиваться на 7%. В рамках программы реструктуризации банковского сектора в 2013-2017 годах банки вложили 230 млн долларов в сектор ИТК, из них половина ушла на закупку программного обеспечения.