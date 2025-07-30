Азербайджано-израильский Центр кибербезопасности провел пятый "День выпускника""

В азербайджано-израильском Центре кибербезопасности прошел пятый "День выпускника""

В Центре кибербезопасности Азербайджана, созданном при сотрудничестве с Технологическим институтом Израиля “Technion”, прошел 5-ый "День выпускника".

Как сообщает Report, еще 100 человек успешно завершили обучение по кибербезопасности и получили звание выпускников Центра, который функционирует по инициативе Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В рамках обучения участники прошли практические тренинги под руководством международных экспертов по защите (Blue Team), атакующим действиям (Red Team) и совместной работе (Purple Team). Им были представлены передовые стратегии и современные технологии в области кибербезопасности.

Отметим, что на сегодняшний день Центр выпустил 380 специалистов. В рамках шестой учебной волны обучение продолжают 60 студентов.

ФОТО: Вугар Ханларов