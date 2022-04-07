Азербайджанец принят на работу в компании Цукерберга

Азербайджанец Эмин Гулиев начал работать главным программным инженером в одной из многонациональных корпораций США - Meta.
Об этом рассказал Report сам молодой специалист.
Гулиев отметил, что по случаю начала деятельности Meta подарила ему две пары носков белого и черного цвета с надписью "Каждое путешествие начинается с первого шага, и каждое партнерство с одного голоса. Это шаг к созданию сообщества в Meta".
Выпускник Мюнхенского технического университета Гулиев до этого назначения работал на различных должностях в Microsoft, Amazon и Delivery Hero.
Ранее Facebook осуществил ребрендинг и переименовался в Meta. Родительская компания объединяет Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp.
По данным на конец прошлого года, общая численность сотрудников Meta достигает 72 тыс. человек.