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Азербайджанец принят на работу в компании Цукерберга

Азербайджанец принят на работу в компании Цукерберга Азербайджанец Эмин Гулиев начал работать главным программным инженером в одной из многонациональных корпораций США - Meta.
ИКТ
7 апреля 2022 г. 16:51
Азербайджанец принят на работу в компании Цукерберга

Азербайджанец Эмин Гулиев начал работать главным программным инженером в одной из многонациональных корпораций США - Meta.

Об этом рассказал Report сам молодой специалист.

Гулиев отметил, что по случаю начала деятельности Meta подарила ему две пары носков белого и черного цвета с надписью "Каждое путешествие начинается с первого шага, и каждое партнерство с одного голоса. Это шаг к созданию сообщества в Meta".

Выпускник Мюнхенского технического университета Гулиев до этого назначения работал на различных должностях в Microsoft, Amazon и Delivery Hero.

Ранее Facebook осуществил ребрендинг и переименовался в Meta. Родительская компания объединяет Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp.

По данным на конец прошлого года, общая численность сотрудников Meta достигает 72 тыс. человек.

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Версия на английском языке ФотоYoung Azerbaijani starts working at Meta
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı gənc “Facebook”da işə başlayıb

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