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На азербайджано-грузинской границе проведен радиомониторинг

На азербайджано-грузинской границе проведен радиомониторинг В соответствии с соглашением, достигнутым между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Национальной комиссией по коммуникациям Грузии, в целях регулирования телерадиовещания на приграничных территориях, эффективного использования рад
ИКТ
26 июля 2022 г. 12:09
На азербайджано-грузинской границе проведен радиомониторинг

В соответствии с соглашением, достигнутым между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Национальной комиссией по коммуникациям Грузии, в целях регулирования телерадиовещания на приграничных территориях, эффективного использования радиочастотных ресурсов и предотвращения помех были проведены радиомониторинги в приграничных регионах с участием специалистов обеих стран.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, радиомониторинг проводился 18-19 июля на территории Грузии, 20-21 июля – на территории Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Gürcüstanla sərhədyanı ərazilərində radio monitorinq keçirilib

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