На азербайджано-грузинской границе проведен радиомониторинг

В соответствии с соглашением, достигнутым между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Национальной комиссией по коммуникациям Грузии, в целях регулирования телерадиовещания на приграничных территориях, эффективного использования рад

В соответствии с соглашением, достигнутым между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Национальной комиссией по коммуникациям Грузии, в целях регулирования телерадиовещания на приграничных территориях, эффективного использования радиочастотных ресурсов и предотвращения помех были проведены радиомониторинги в приграничных регионах с участием специалистов обеих стран.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, радиомониторинг проводился 18-19 июля на территории Грузии, 20-21 июля – на территории Азербайджана.