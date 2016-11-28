Азербайджан запускает дата-центр

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Дата-центр полностью готов и в скором времени будет введен в эксплуатацию. Как сообщает Report, об этом заявил замминистра связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.

По его словам, в дата-центре предпочтение будет отдано облачным технологиям, которые обеспечат безопасное размещение данных государственных или бизнес-структур, а также частных лиц: "Дата-центр дважды прошел сертификацию. Думаю, что его деятельность вызовет интерес".

Деятельность дата-центр направлена не только на обеспечение потребностей, но и превращение Азербайджана в региональный узел в сфере определенных услуг, отметил Э.Велизаде.

"Азербайджан является активным участником проекта TASİM, предусматривающем передачу потока информации по волоконно-оптическому каналу с Востока на Запад и в обратном направлении. Дата-центр на этой линии позволит Азербайджану не только обеспечить транзит информации, но и стать центром обработки, хранения и распространения информации. Это составные части единого плана", – сообщил Э.Велизаде.