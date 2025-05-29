Азербайджан занял 9-е место в регионе по Индексу развития цифрового правительства

В 2024 году Азербайджан занял 74-е место в мире и 9-е - в региональном рейтинге по Индексу развития цифрового правительства.

В 2024 году Азербайджан занял 74-е место в мире и 9-е - в региональном рейтинге по Индексу развития цифрового правительства.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра цифровых инноваций Агентства DOST Кянан Акперов на международной конференции по вопросам адаптации систем социальной защиты к вызовам современного мира.

По его словам, страна также улучшила позиции в Индексе кибербезопасности, поднявшись с 93-го на 76-е место.

"Это результат широкомасштабных реформ в сфере цифровизации, важную роль в которых играет Министерство труда и соцзащиты населения", - отметил Акперов.

Ожидается, что в ближайшее время будут приняты "Концепция цифрового развития" и "Стратегия кибербезопасности".