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Азербайджан занял 9-е место в регионе по Индексу развития цифрового правительства

Азербайджан занял 9-е место в регионе по Индексу развития цифрового правительства В 2024 году Азербайджан занял 74-е место в мире и 9-е - в региональном рейтинге по Индексу развития цифрового правительства.
ИКТ
29 мая 2025 г. 15:57
Азербайджан занял 9-е место в регионе по Индексу развития цифрового правительства

В 2024 году Азербайджан занял 74-е место в мире и 9-е - в региональном рейтинге по Индексу развития цифрового правительства.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра цифровых инноваций Агентства DOST Кянан Акперов на международной конференции по вопросам адаптации систем социальной защиты к вызовам современного мира.

По его словам, страна также улучшила позиции в Индексе кибербезопасности, поднявшись с 93-го на 76-е место.

"Это результат широкомасштабных реформ в сфере цифровизации, важную роль в которых играет Министерство труда и соцзащиты населения", - отметил Акперов.

Ожидается, что в ближайшее время будут приняты "Концепция цифрового развития" и "Стратегия кибербезопасности".

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Версия на английском языке Azerbaijan ranked 9th regionally in Digital Government Development Index
Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycan Rəqəmsal Hökumətin İnkişafı İndeksində regional miqyasda 9-cu yerdə olub

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