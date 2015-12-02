​Азербайджан занял 67-ю строчку рейтинга стран в сфере ИКТ

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан в этом году поднялся на 67-ю позицию в рейтинге стран в сфере развития информационно-коммуникационных технологий. В 2010 году страна занимала 76-е место. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Международного союза электросвязи (ITU) "Измерение электронного сообщества" на 2015 год.

В этом году, как и 5 лет назад, рейтинг возглавляет Южная Корея. Следующие места занимают скандинавские страны, Англия, Нидерланды, Швейцария, Люксембург, Япония и Гонконг.

Заметно улучшили свои позиции Бахрейн, переместившись с 48-го на 27-е место, и ОАЕ - с 49-го на 32-е место. Беларусь также поднялась на 36-ю строчку с 56-й, Грузия поднялась с 85-й на 78-ю, Иран - с 99-й на 91-ю. Россия заняла в списке 45-е место, Турция - 69-е.