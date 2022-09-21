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Азербайджан занял 60 место в Глобальном рейтинге цифровой поддержки бизнеса

Азербайджан занял 60 место в Глобальном рейтинге цифровой поддержки бизнеса В Глобальном рейтинге цифровых сред и систем поддержки предпринимателей, разработанному Азиатским банком развития (АБР), Азербайджан занимает 60 место среди 113 экономик, набрав 25,5 баллов из 100.
ИКТ
21 сентября 2022 г. 11:30
Азербайджан занял 60 место в Глобальном рейтинге цифровой поддержки бизнеса

В Глобальном рейтинге цифровых сред и систем поддержки предпринимателей, разработанному Азиатским банком развития (АБР), Азербайджан занимает 60 место среди 113 экономик, набрав 25,5 баллов из 100.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном сегодня в рамках обновленного отчета "Перспективы развития Азии- 2022" (ADO) индексу.

Согласно новому индексу четыре пятых развивающихся стран Азии занимают последнее место.

Сингапур, набравший 81,3 балла, имеет лучшую в мире цифровую среду и систему поддержки для предпринимателей, согласно Глобальному индексу систем цифрового предпринимательства. США занимают второе место (79,7 баллов), Швеция - третье место (79,6 баллов).

Рейтинг включает 21 развивающуюся страну-члена АБР, из которых Непал расположился на последнем месте, набрав 11,5 баллов.

"17 из 21 включенной развивающейся азиатской экономики находятся в самом низу рейтинга, что подчеркивает необходимость для многих из них развивать цифровое предпринимательство", - говорится в отчете.

Индекс измеряет качество среды для цифровых предпринимателей, рассматривая уровень цифровизации в восьми областях: культура, институты, рыночные условия, инфраструктура, человеческий капитал, знания, финансы и сети. Помимо инвестиций в цифровую инфраструктуру, такую ​​как широкополосные сети, правительствам необходимо содействовать политической стабильности, надежным правовым системам, открытым и конкурентным рынкам и прочным правам собственности. Анализ АБР показывает, что сильное верховенство закона положительно влияет на инновации предприятий, в то время как уменьшение коррупции в обществе коррелирует с увеличением выхода на рынок новых предпринимателей.

Уровень цифровизации в области культуры и неформальных институтов Азербайджан набрал 39,9 баллов, формальных институтов, регулирования и налогообложения - 31,2 баллов, рыночных условий - 17,1 балла, физической инфраструктуры - 28,2 балла, человеческого капитала - 40,7 балла, создания и распространения знаний - 26,1 балла, финансов - 15,4 балла, сети и поддержки - 23,5 балла.

Из стран Южного Кавказа в Грузии уровень цифровизации в области культуры и неформальных институтов составляет 28,5 баллов, в Армении -27,6 баллов, в области формальных институтов, регулирования и налогообложения - 59,3 балла (28,5 баллов), рыночных условий - 18,8 балла (19,4 балла), физической инфраструктуры - 32 балла (25 балла), человеческого капитала - 20,1 балла (32,1 балла), создания и распространения знаний - 22 балла (28,9 балла), финансов - 37,3 балла (27,6 балла), сети и поддержки - 22,6 балла (24,1 балла).

Экономисты банка считают, что цифровизация открывает большие возможности для роста бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это движущая сила инноваций, которая имеет ключевое значение для экономики, стремящейся достичь статуса страны с высоким уровнем дохода. Это также может сделать экономику более устойчивой, как это было показано, когда цифровые технологии помогли многим предприятиям пережить пандемию COVID-19, и может способствовать инклюзивному росту за счет снижения затрат на открытие бизнеса.

"Цифровое предпринимательство помогло экономике остаться на плаву во время пандемии COVID-19 и может стать основным двигателем роста и инноваций в постпандемическом мире, — сказал главный экономист АБР Альберт Парк. - Для этого нужна поддержка среды посредством обеспечения благоприятной политикой и стимулами. Хотя за последние пару лет среда для цифровых предпринимателей в Азии значительно улучшилась, еще есть много возможностей для улучшения".

Для Азиатско-Тихоокеанского региона в целом недостаточно поддерживающая культура является одним из самых слабых мест, когда речь идет о развитии цифрового предпринимательства. Одним из примеров является общее отсутствие понимания общественностью жизненно важной роли, которую предприниматели играют в экономическом прогрессе. Один из способов изменить это — улучшить общественное восприятие предпринимательства посредством образования. АБР стремится к достижению процветающей, инклюзивной, жизнестойкой и устойчивой Азии и
Тихоокеанском регионе, продолжая при этом свои усилия по искоренению крайней нищеты.

АБР основан в 1966 году, и он имеет 68 членам, из них 49 из региона.

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