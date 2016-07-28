Азербайджан занял 58-е место в списке глобального рейтинга интернета

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан занял 58-е место среди стран мира по числу пользователей интернета.

Как сообщает Report, этот показатель нашел отражение в статистическом проекте Internet Live Stats.

Отмечается, что в республике выход в интернет имеют более 6 млн. людей, что составляет 61,1% населения. С прошлого года это число выросло на 1,2% (72 тыс. человек).

В рейтинге с 721 млн. пользователей лидирует Китай. На втором месте идет Индия (462 млн. интернет-пользователей), третью позицию занимает США (287 млн. интернет-пользователей).

Среди стран СНГ самый высокий показатель принадлежит России, где выход в интернет есть у более 102 млн. человек. Далее следуют Украина (34), Узбекистан (37), Казахстан (43), Беларусь (61.) В первую сотню не смогли попасть Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.