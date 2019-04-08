Азербайджан занял 55-ое место в Глобальном индексе кибербезопасности (GCI) - 2018, набрав 0,653 балла.

Как сообщает Report, рейтинг публикуется Международным союзом электросвязи (МСЭ) с 2007 года.

Азербайджан на 7 позиций ухудшил свой рейтинг по сравнению с предыдущим годом. Армения в рейтинге занимает 79-е место с 0,495 баллами.

В рейтинге стран СНГ Азербайджан находится на 4-ом, а официальный Ереван на 6-ом месте.

Индекс отражает показатели 194 стран. В первую тройку входят Великобритания, США и Франция.