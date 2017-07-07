Азербайджан занял 48-ое место в рейтинге мировой кибербезопасности ООН

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Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Международный союз электросвязи при ООН опубликовал отчет Global Cybersecurity Index, представив последние данные об уровне кибербезопасности в мире, передает Report со ссылкой на структуру.

В соответствии с документом, только у 38% стран от общего числа есть надежная система кибербезопасности, которая дает защиту от хакерских атак, еще 12% стран находятся в процессе разработки подобной стратегии.

Согласно отчету, Азербайджан занял 48-ое место в мировом рейтинге.

Россия заняла 10-ое место в списке, Турция - 43, Иран - 59, а Армения - 111.

Первую строчку рейтинга занял Сингапур, второе место - у США. Тройку лидеров замыкает Малайзия.