О нас

Азербайджан занял 12-е место в рейтинге среди 31 страны по индексу кибербезопасности

Азербайджан занял 12-е место в рейтинге среди 31 страны по индексу кибербезопасности Благодаря обоснованным представлениям Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана о системных мерах, проводимых в области кибербезопасности в стране в 2023 году, Азербайджан смог подняться на 36 позиций в рейтинговой таблице "Национального индек
ИКТ
1 февраля 2024 г. 20:32
Азербайджан занял 12-е место в рейтинге среди 31 страны по индексу кибербезопасности

Благодаря обоснованным представлениям Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана о системных мерах, проводимых в области кибербезопасности в стране в 2023 году, Азербайджан смог подняться на 36 позиций в рейтинговой таблице "Национального индекса кибербезопасности". Теперь страна занимает 50-е место, вместо предыдущего 86-го.

Об этом Report сообщили в Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана (АОКА).

С сентября прошлого года началось применение новой методологии, основанной на обновленных критериях оценки, в рамках "Национального индекса кибербезопасности". До настоящего времени по новой методологии была проведена оценка 31 страны.

В таблице рейтинга, где каждая из 31 стран оценивается по 49 индикаторам, Азербайджан занял 12-е место с 66.67 баллами. Этот результат является самым высоким в истории оценок для нашей страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan kibertəhlükəsizlik indeksi üzrə 31 ölkənin reytinqində 12-ci pillədə qərarlaşıb

Другие новости из категории

СЭБ: За последние сутки взломаны аккаунты 1000 граждан Азербайджана в WhatsApp
СЭБ: За последние сутки взломаны аккаунты 1000 граждан Азербайджана в WhatsApp
31 января 2024 г. 18:32
Азеркосмос расширил рынок экспорта услуг
"Азеркосмос" расширил рынок экспорта услуг
31 января 2024 г. 15:57
Инара Велиева: В Азербайджане недостаточно экспертов по кибербезопасности
Инара Велиева: В Азербайджане недостаточно экспертов по кибербезопасности
31 января 2024 г. 11:26
Создан метод защиты видеотрансляций от дипфейков
Создан метод защиты видеотрансляций от дипфейков
31 января 2024 г. 05:04
Служба электронной безопасности предупредила граждан в связи с массовым взломом в WhatsApp
ФотоСлужба электронной безопасности предупредила граждан в связи с массовым взломом в WhatsApp
30 января 2024 г. 16:49
ASAN xidmət принял стратегию по внедрению ИИ в управлении
ASAN xidmət принял стратегию по внедрению ИИ в управлении
29 января 2024 г. 17:27
Посол: Республика Корея намерена развивать сотрудничество с ASAN Xidmət
Посол: Республика Корея намерена развивать сотрудничество с "ASAN Xidmət"
29 января 2024 г. 16:53
В Азербайджан посылки из-за границы сократились на 10%
В Азербайджан посылки из-за границы сократились на 10%
29 января 2024 г. 16:46
Британская киберразведка предупредила о лавине хакерских атак из-за ИИ
Британская киберразведка предупредила о лавине хакерских атак из-за ИИ
26 января 2024 г. 02:52
Microsoft сократит 8% сотрудников игрового подразделения
Microsoft сократит 8% сотрудников игрового подразделения
25 января 2024 г. 21:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi