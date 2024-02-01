Азербайджан занял 12-е место в рейтинге среди 31 страны по индексу кибербезопасности

Благодаря обоснованным представлениям Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана о системных мерах, проводимых в области кибербезопасности в стране в 2023 году, Азербайджан смог подняться на 36 позиций в рейтинговой таблице "Национального индек

Благодаря обоснованным представлениям Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана о системных мерах, проводимых в области кибербезопасности в стране в 2023 году, Азербайджан смог подняться на 36 позиций в рейтинговой таблице "Национального индекса кибербезопасности". Теперь страна занимает 50-е место, вместо предыдущего 86-го.

Об этом Report сообщили в Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана (АОКА).

С сентября прошлого года началось применение новой методологии, основанной на обновленных критериях оценки, в рамках "Национального индекса кибербезопасности". До настоящего времени по новой методологии была проведена оценка 31 страны.

В таблице рейтинга, где каждая из 31 стран оценивается по 49 индикаторам, Азербайджан занял 12-е место с 66.67 баллами. Этот результат является самым высоким в истории оценок для нашей страны.