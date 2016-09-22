Азербайджан занимает 36 место в мире по числу пользователей интернета

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Международный телекоммуникационный союз (ITU) опубликовал отчет The State of Broadband, в котором нашло отражение укрепление позиций Азербайджана по различным показателям.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство связи и высоких технологий.

По информации, в рейтинговой таблице Азербайджан поднялся на 36-е место с 63-го по количеству интернет-пользователей на каждые 100 человек. Согласно отчету, в стране 77 человек из 100 пользуются интернетом.

Широкополосной связью в Азербайджане пользуются 19,76 человека из 100. По этому показателю страна занимает 53-е место в рейтинге, опережая Россию, Турцию, Иран, Казахстан и Армению.

Лидером рейтинга является Монако (47,47 пользователя на каждые 100 человек). Следующие места делят Швейцария, Лихтенштейн, Дания, Голландия.

Кроме того, Азербайджан улучшил позиции в мировом рейтинге по количеству абонентов мобильного широкополосного интернета, поднявшись с 68-й строчки на 60-ю.