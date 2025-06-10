Азербайджан выдвинул кандидатуру в два совета Всемирного почтового союза

Азербайджан выдвинул кандидатуру в два совета Всемирного почтового союза

Азербайджан выдвинул свою кандидатуру в Административный совет и Совет почтовых операций Всемирного почтового союза (ВПС) на период 2026-2029 годов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азерпочт".

Решение о выдвижении кандидатуры было принято на подготовительном мероприятии, недавно проведенном в Баку в связи с предстоящим 28-м конгрессом ВПС, который пройдет с 7 по 19 сентября в Дубае.

"Азерпочт" на подготовительном мероприятии представляли исполняющий обязанности главы правления Иси Мустафаев и член правления Эльгюн Расулов.