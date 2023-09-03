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Азербайджан - вторая по активности страна на фестивале "ТЕХНОФЕСТ" в Анкаре

Азербайджан - вторая по активности страна на фестивале "ТЕХНОФЕСТ" в Анкаре Азербайджан является самой активной страной после Турции на фестивале "ТЕХНОФЕСТ-2023" в Анкаре.
ИКТ
3 сентября 2023 г. 06:50
Азербайджан - вторая по активности страна на фестивале ТЕХНОФЕСТ в Анкаре

Азербайджан является самой активной страной после Турции на фестивале "ТЕХНОФЕСТ-2023" в Анкаре.

Об этом турецкому бюро Report сказал представитель от турецкой стороны стенда Furqanoğlu Dəmir Yumruq, эксперт в сфере технологий Мелих Эрдем.

По его словам, проекты, представленные на стенде Азербайджана, каждый год пользуются большой популярностью.

"ТЕХНОФЕСТ" — фестиваль, оказывающий большую поддержку оборонной промышленности. Здесь наша молодежь представляет свои работы и проекты, от боевых дронов до грузовых роботов.

Приобретенный здесь опыт крайне ценен для представителей нашей молодежи, потому что они не могут получить его ни в школе, ни где-либо еще. Этот опыт принесет им большую пользу в будущих проектах. Основываясь на принципе "Одна нация, два государства", мы показываем силу тюркской молодежи", - отметил он.

Президент Федерации муай-тай Азербайджана, генеральный директор группы компаний "Фурганоглу" Араз Мусаев отметил, что азербайджанский стенд Furqanoğlu Dəmir Yumruq демонстрируется на фестивале "ТЕХНОФЕСТ" с 2019 года.

Юные технологи, разработавшие боевой беспилотник ATLAS C1, рассказали корреспонденту Report о своем БПЛА. Они отметили, что практический потолок аппарата составляет 55-60 метров.

"Этот БПЛА способен уничтожать установленную цель, сбрасывая бомбы по заданным координатам. Аппарат может оказать очень важную поддержку личному составу. ATLAS C1 способен совершать взлет и посадку в автономном режиме. Наша главная цель - не допустить потерь среди наших военнослужащих. Аппарат может нести до 8 бомб. Он успешно прошел испытания в Измире", - сказали юные разработчики.

Отметим, что стенд Furqanoğlu Dəmir Yumruq будет демонстрироваться и на фестивале "ТЕХНОФЕСТ" в измирском аэропорту Чыглы с 27 сентября по 1 октября.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAnkarada “TEXNOFEST-2023” festivalının ikinci ən fəal ölkəsi Azərbaycandır

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