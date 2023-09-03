Азербайджан - вторая по активности страна на фестивале "ТЕХНОФЕСТ" в Анкаре

Азербайджан является самой активной страной после Турции на фестивале "ТЕХНОФЕСТ-2023" в Анкаре.
Об этом турецкому бюро
По его словам, проекты, представленные на стенде Азербайджана, каждый год пользуются большой популярностью.
"ТЕХНОФЕСТ" — фестиваль, оказывающий большую поддержку оборонной промышленности. Здесь наша молодежь представляет свои работы и проекты, от боевых дронов до грузовых роботов.
Приобретенный здесь опыт крайне ценен для представителей нашей молодежи, потому что они не могут получить его ни в школе, ни где-либо еще. Этот опыт принесет им большую пользу в будущих проектах. Основываясь на принципе "Одна нация, два государства", мы показываем силу тюркской молодежи", - отметил он.
Президент Федерации муай-тай Азербайджана, генеральный директор группы компаний "Фурганоглу" Араз Мусаев отметил, что азербайджанский стенд Furqanoğlu Dəmir Yumruq демонстрируется на фестивале "ТЕХНОФЕСТ" с 2019 года.
Юные технологи, разработавшие боевой беспилотник ATLAS C1, рассказали корреспонденту Report о своем БПЛА. Они отметили, что практический потолок аппарата составляет 55-60 метров.
"Этот БПЛА способен уничтожать установленную цель, сбрасывая бомбы по заданным координатам. Аппарат может оказать очень важную поддержку личному составу. ATLAS C1 способен совершать взлет и посадку в автономном режиме. Наша главная цель - не допустить потерь среди наших военнослужащих. Аппарат может нести до 8 бомб. Он успешно прошел испытания в Измире", - сказали юные разработчики.
Отметим, что стенд Furqanoğlu Dəmir Yumruq будет демонстрироваться и на фестивале "ТЕХНОФЕСТ" в измирском аэропорту Чыглы с 27 сентября по 1 октября.