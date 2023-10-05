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Азербайджан возобновил поставки смартфонов из 4 стран

Азербайджан возобновил поставки смартфонов из 4 стран В январе-июле 2023 года в Азербайджан импортировал из-за рубежа 666 тыс. 901 смартфон на сумму 172 млн долларов.
ИКТ
5 октября 2023 г. 13:03
Азербайджан возобновил поставки смартфонов из 4 стран

В январе-июле 2023 года Азербайджан импортировал из-за рубежа 666 тыс. 901 смартфон на сумму 172 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, импорт вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 29% в стоимостном и на 2% - в количественном выражении.

За отчетный период Азербайджан закупил у Китая 461 тыс. 144 смартфонов (+22%) на 117,62 млн долларов (+54%), у Вьетнама - 169 тыс. 499 (-14%) на 42 млн долларов (+8,3 %), у Индии - 35 тыс. 830 (-53%) на 12,12 млн долларов (-28 %).

Азербайджан возобновил поставки смартфонов из Японии (4 штуки на 4,1 тыс. долларов), Турции (4 штуки на 1,1 тыс. долларов), Индонезии (154 штуки на 24,7 тыс. долларов) и Чехии.

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Версия на английском языке Azerbaijan resumes purchases of smartphones from 4 countries
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 4 ölkədən smartfon tədarükünü bərpa edib

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