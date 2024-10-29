Азербайджан вновь переизбран в правление OIC-CERT

11:43

Центр по борьбе с компьютерными инцидентами (CERT.gov.az) Государственной службы специальной связи и информационной безопасности вновь переизбран членом Совета директоров Центров по борьбе с компьютерными инцидентами Организации исламского сотрудничества (OIC-CERT) на 4 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр.

Отмечается, что на 11-м общем собрании OIC-CERT в Маскате (Оман) были заслушаны отчеты о работе, проделанной Секретариатом и государствами-членами Совета директоров в соответствии с планом действий на 2023-2024 годы, обсуждены актуальные вопросы, объявлены новые члены.

Отметим, что OIC-CERT создан с целью обеспечения безопасности глобального киберпространства и развития возможностей центров CERT исламских стран в сфере кибербезопасности на международном уровне. В организацию входят 66 членов из 29 стран. Центр по борьбе с компьютерными инцидентами, как полноправный член организации, представляет Азербайджан в Совете директоров на протяжении 8 лет.