Азербайджан внедрит систему цифровых рецептов

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане планируется внедрение системы цифровых рецептов. Как сообщает Report, это отражено в Стратегической дорожной карте по развитию телекоммуникаций и информационных технологий.

Согласно документу, внедрение системы цифровых рецептов поможет основательно изменить текущую ситуацию: “Сейчас врачи пишут рецепты на бумаге, а также ведут отчет количества и вида рецептов. Фармацевт вносит рецепт в систему данных и выдает соответствующие лекарства. В случае пропажи или порчи рецептов пациенты вновь вынуждены обращаться к врачу”.

Отмечается, что в рамках системы электронного здравоохранения будут разработаны стандарты цифровых рецептов. Будет обеспечена интеграция в систему цифровых рецептов всех фармацевтических и медицинских учреждений. Составленный врачом в соответствии с уникальным идентификационным номером пациента цифровой рецепт будет вносится в центральную медицинскую электронную систему: “Пациент сможет получить лекарства в аптеке, предъявив удостоверение личности или номер цифрового рецепта”.