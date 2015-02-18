Азербайджан вложил в спутник "Azersky" 160 млн. евро

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Себестоимость первого орбитального спутника Азербайджана "Azersky" составляет 157 млн. евро.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней встрече Европейского клуба "Хазар" заявил журналистам министр связи и высоких технологий Али Аббасов.

Министр заявил, что 15% себестоимости производства и запуска спутника на орбиту была оплачена азербайджанским правительством, а 85% - кредитными организациями: "Проект рентабельный и вложенные инвестиции будут возвращены в течение 5-7 лет".

А.Аббасов добавил, что спутник действует уже с 1 января: "Он в основном служит экспорту и зарубежным странам. Уже подписаны контракты на 15-20 млн. евро и эта работа будет расширена".

Отметим, что 2 декабря прошлого года между ОАО "Azərkosmos" и французской компанией "Airbus Space and Defence" был заключен контракт о передаче азербайджанской стороне управления запущенного на орбиту 3 месяца назад спутника наблюдения Земли.

Данный спутник способен производить мониторинг любой территории земной поверхности.