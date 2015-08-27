​Азербайджан в ближайшее время объявит победителя тендера, связанного с новым спутником

Баку. 27 августа. REPORT. AZ/ В ближайшее время объявят победителя тендера, проведенного в связи с проектом вывода на орбиту азербайджанского телекоммуникационного спутника "Azerspace-2". Как заявляет Report, об этом сообщил министр связи и высоких технологий Али Аббасов.

По словам министра, результаты тендера уже готовы: "Вывод на орбиту второго спутника запланирован на конец 2017, начало 2018 года. В настоящее время ведутся работы в этом направлении".