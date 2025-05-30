Азербайджан в 2026 году представит в Давосе опыт применения ИИ в энергетике

12:03

Азербайджан в январе 2026 года представит свой опыт использования искусственного интеллекта (ИИ) в энергетическом секторе на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции при Минэкономики Фариз Джафаров.

"Мы работаем над пилотным проектом по применению ИИ для снижения энергопотребления. Полученный положительный опыт планируем представить международной аудитории в Давосе", — отметил он.

Джафаров также сказал, что 4SIM параллельно работает над проектом внедрения ИИ в колл-центре для анализа поступающих звонков от граждан, подготовки ответов на них, а также определения эффективности работы сотрудников.

Напомнив, что Министерство экономики приобрело первый в стране суперкомпьютер, Джафаров подчеркнул его важность для обработки больших объемов данных.