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Азербайджан в 2026 году представит в Давосе опыт применения ИИ в энергетике

Азербайджан в 2026 году представит в Давосе опыт применения ИИ в энергетике 12:03
ИКТ
30 мая 2025 г. 12:45
Азербайджан в 2026 году представит в Давосе опыт применения ИИ в энергетике

Азербайджан в январе 2026 года представит свой опыт использования искусственного интеллекта (ИИ) в энергетическом секторе на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции при Минэкономики Фариз Джафаров.

"Мы работаем над пилотным проектом по применению ИИ для снижения энергопотребления. Полученный положительный опыт планируем представить международной аудитории в Давосе", — отметил он.

Джафаров также сказал, что 4SIM параллельно работает над проектом внедрения ИИ в колл-центре для анализа поступающих звонков от граждан, подготовки ответов на них, а также определения эффективности работы сотрудников.

Напомнив, что Министерство экономики приобрело первый в стране суперкомпьютер, Джафаров подчеркнул его важность для обработки больших объемов данных.

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Версия на английском языке Azerbaijan to present experience of using AI in energy in Davos in 2026
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın süni intellektin enerji sektorunda tətbiqi ilə bağlı təcrübəsi Davosda təqdim olunacaq

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