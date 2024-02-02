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Азербайджан увеличивает число иностранных компаний, осуществляющих деятельность за пределами технопарков

Азербайджан увеличивает число иностранных компаний, осуществляющих деятельность за пределами технопарков До конца 2023 года планируется увеличить до 25 число иностранных компаний, осуществляющих деятельность за пределами технопарков.
ИКТ
2 февраля 2024 г. 16:04
Азербайджан увеличивает число иностранных компаний, осуществляющих деятельность за пределами технопарков

До конца 2023 года планируется увеличить до 25 число иностранных компаний, осуществляющих деятельность за пределами технопарков.

Об этом в интервью Report сказала председатель Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Инара Велиева.

"Одним из шагов, которые сделают нашу страну привлекательной как для отечественных, так и для зарубежных ИКТ-компаний, является предоставление налоговых и ряда других льгот. Речь идет о компаниях, работающий в соответствующих областях ИКТ (системная интеграция и программное обеспечение) за пределами технопарков. Основной целью является развитие ИКТ-предпринимательства в стране, стимулирование создания новых компаний, ускорение привлечения иностранных ИКТ-компаний в страну. На данный момент 70 юридических лиц, работающих в области программного обеспечения и системной интеграции, получили свидетельства о регистрации резидентства в технопарке. Вскоре сертификаты получат еще восемь иностранных компаний", - сказала она.

С полным текстом интервью с Инарой Велиевой можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan texnoparklardan kənarda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərlə bağlı hədəfini açıqlayıb

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