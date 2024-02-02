Азербайджан увеличивает число иностранных компаний, осуществляющих деятельность за пределами технопарков

До конца 2023 года планируется увеличить до 25 число иностранных компаний, осуществляющих деятельность за пределами технопарков.
Об этом в интервью Report сказала председатель Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Инара Велиева.
"Одним из шагов, которые сделают нашу страну привлекательной как для отечественных, так и для зарубежных ИКТ-компаний, является предоставление налоговых и ряда других льгот. Речь идет о компаниях, работающий в соответствующих областях ИКТ (системная интеграция и программное обеспечение) за пределами технопарков. Основной целью является развитие ИКТ-предпринимательства в стране, стимулирование создания новых компаний, ускорение привлечения иностранных ИКТ-компаний в страну. На данный момент 70 юридических лиц, работающих в области программного обеспечения и системной интеграции, получили свидетельства о регистрации резидентства в технопарке. Вскоре сертификаты получат еще восемь иностранных компаний", - сказала она.
С полным текстом интервью с Инарой Велиевой можно ознакомиться по ссылке.