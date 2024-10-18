Азербайджан улучшил в сентябре позиции в мировом рейтинге по средней скорости широкополосного интернета

15:04

Азербайджан в сентябре текущего года занял 95-ое место среди 159 стран по скорости фиксированного широкополосного интернета (52,06 Мбит/с).

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, Азербайджан продвинулся на 9 позиций по сравнению с августом.

Первое место по скорости фиксированного широкополосного интернета занял Сингапур (305,01 Мбит/с), последнее - Куба (2,77 Мбит/с).

Азербайджан в сентябре занял 48-е место среди 112 стран по скорости мобильного интернета (55,62 Мбит/с), сохранив свои позиции по сравнению с августом.

По скорости мобильного интернета первое место заняли ОАЭ (413,14 Мбит/с), последнее - Йемен (8,48 Мбит/с).

В отчетном месяце Баку продвинулся на 11 позиций среди 207 городов по скорости фиксированного широкополосного интернета и занял 120-е место (53,14 Мбит/с).

Рейтинг городов с фиксированным широкополосным доступом в интернет со скоростью 326,39 Мбит/с возглавляет Вальпараисо, на последнем месте расположился Алеппо (1,83 Мбит/с).

В сентябре Баку занял 71-е место среди 162 городов по скорости мобильного интернета (72,19 Мбит/с).

Среди городов первое место по скорости мобильного интернета занял катарский Эр-Райян (464,09 Мбит/с), последнее - афганский Кабул (8,99 Мбит/с).