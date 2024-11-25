О нас

Азербайджан улучшил в октябре позиции в мировом рейтинге по средней скорости широкополосного интернета

Азербайджан улучшил в октябре позиции в мировом рейтинге по средней скорости широкополосного интернета 09:07
ИКТ
25 ноября 2024 г. 09:21
Азербайджан улучшил в октябре позиции в мировом рейтинге по средней скорости широкополосного интернета

Азербайджан в октябре текущего года занял 93-е место среди 158 стран по скорости фиксированного широкополосного интернета (57,62 Мбит/с).

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, по сравнению с показателем годичной давности (30,48 Мбит/с) средняя скорость фиксированного широкополосного Интернета в Азербайджане выросла на 89%. В октябре Азербайджан улучшил свое место в рейтинге по сравнению с сентябрем на 3 позиции.

Первое место по скорости фиксированного широкополосного интернета занял Сингапур (316,99 Мбит/с), последнее - Куба (2,84 Мбит/с).

Азербайджан в октябре занял 54-е место среди 111 стран по скорости мобильного интернета (55,90 Мбит/с), потеряв 6 позиций по сравнению с сентябрем.

По скорости мобильного интернета первое место заняли ОАЭ (428,53 Мбит/с), последнее - Афганистан (8,54 Мбит/с).

В отчетном месяце Баку продвинулся на 3 позиции среди 205 городов по скорости фиксированного широкополосного интернета и занял 118-е место (58,31 Мбит/с).

Рейтинг городов с фиксированным широкополосным доступом в интернет со скоростью 327,63 Мбит/с возглавляет Вальпараисо, на последнем месте расположился Алеппо (1,90 Мбит/с).

В сентябре Баку занял 76-е место среди 158 городов по скорости мобильного интернета (71,54 Мбит/с), потеряв 5 позиций по сравнению с сентябрем.

Среди городов первое место по скорости мобильного интернета занял Абу-Даби (478,83 Мбит/с), последнее - Герат (9,22 Мбит/с).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan oktyabrda genişzolaqlı internetin orta sürətinə görə irəliləyib

Другие новости из категории

SpaceX запустила на орбиту 20 мини-спутников Starlink
ВидеоSpaceX запустила на орбиту 20 мини-спутников Starlink
24 ноября 2024 г. 10:20
Азербайджан и Израиль решили создать рабочую группу по транспорту
Азербайджан и Израиль решили создать рабочую группу по транспорту
22 ноября 2024 г. 16:03
Госслужба: В Азербайджане за 9 месяцев заблокировано 77 поддельных доменов
Госслужба: В Азербайджане за 9 месяцев заблокировано 77 поддельных доменов
22 ноября 2024 г. 12:56
Азерпочт начнет инвестиционную деятельность
"Азерпочт" начнет инвестиционную деятельность
22 ноября 2024 г. 12:18
SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink
SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink
21 ноября 2024 г. 23:29
Азербайджан и Чили обсудили сотрудничество в рамках Международного транспортного форума
Азербайджан и Чили обсудили сотрудничество в рамках Международного транспортного форума
21 ноября 2024 г. 20:12
Глава Минтранса обсудил вопросы сотрудничества с генсеком Международного союза электросвязи
Глава Минтранса обсудил вопросы сотрудничества с генсеком Международного союза электросвязи
16 ноября 2024 г. 22:51
Рашад Набиев: Азербайджан и CISCO обсуждают создание регионального центра
Рашад Набиев: Азербайджан и CISCO обсуждают создание регионального центра
15 ноября 2024 г. 18:44
Азербайджан и Египет обсудили бизнес-сотрудничество
Азербайджан и Египет обсудили бизнес-сотрудничество
15 ноября 2024 г. 18:34
Инара Велиева: Проводится работа по цифровизации нескольких сфер
Инара Велиева: Проводится работа по цифровизации нескольких сфер
12 ноября 2024 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi