Азербайджан улучшил в ноябре позиции в мировом рейтинге по скорости широкополосного интернета

Азербайджан в ноябре этого года занял 92-е место среди 155 стран по скорости фиксированного широкополосного интернета (62,69 Мбит/с).

Азербайджан в ноябре этого года занял 92-е место среди 155 стран по скорости фиксированного широкополосного интернета (62,69 Мбит/с).

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, по сравнению с показателем годичной давности (33,03 Мбит/с) средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в Азербайджане выросла на 90%.

В ноябре Азербайджан улучшил свое место в рейтинге по сравнению с октябрем на одну позицию.

Первое место по скорости фиксированного широкополосного интернета занял Сингапур (324,46 Мбит/с), последнее - Куба (2,93 Мбит/с).

Азербайджан в ноябре занял 56-е место среди 111 стран по скорости мобильного интернета (56,19 Мбит/с), потеряв две позиции по сравнению с октябрем.

По скорости мобильного интернета первое место заняли ОАЭ (441,89 Мбит/с), последнее - Мьянма (5,09 Мбит/с).