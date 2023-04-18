Азербайджан улучшил свои позиции в рейтинге по цифровизации госуправления

Азербайджан улучшил свои позиции в рейтинге "Индекс зрелости GovTech" (GovTech Maturity Index - GTMI) за 2022 год, подготовленном Всемирным банком.

Азербайджан улучшил свои позиции в рейтинге "Индекс зрелости GovTech" (GovTech Maturity Index - GTMI) за 2022 год, подготовленном Всемирным банком.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр анализа и коммуникации экономических реформ.

Сообщается, что в рейтинге, рассматривающем развитие цифровизации в 198 странах, Азербайджан продвинулся из группы B в 2021 году в группу A в 2022 году. Таким образом, страна вошла в числе 69 стран-лидеров по развитию государственных технологий (GovTech Leaders).

В эту группу также входят Германия, Россия, Сингапур, Великобритания, США и другие страны.