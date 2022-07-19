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Азербайджан улучшил позиции в мировом рейтинге по скорости интернета

Азербайджан улучшил позиции в мировом рейтинге по скорости интернета 10:40 В июне 2022 года Азербайджан по скорости мобильного интернета, поднявшись на три строчки, занял 58-е место.
ИКТ
19 июля 2022 г. 11:15
Азербайджан улучшил позиции в мировом рейтинге по скорости интернета

В июне 2022 года Азербайджан по скорости мобильного интернета, поднявшись на три строчки, занял 58-е место.

Как сообщает Report, согласно отчету Speedtest Global Index, средняя скорость мобильного интернета в стране в прошлом месяце составила 33,64 Мбит/с.

По скорости фиксированного широкополосного интернет-соединения Азербайджан занял 118 место, как и в мае этого года. В прошлом месяце скорость широкополосного интернета в стране составила 22 Мбит/с.

Первое место в рейтинге стран по скорости фиксированного широкополосного интернета заняла Чили (213,73 Мбит/с), на последнем разместилась Куба (1,84 Мбит/с).

В списке мобильных операторов Норвегия заняла первое место (126,96 Мбит/с), а Куба - последнее 139-е место (4,49 Мбит/с).

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Версия на английском языке Azerbaijan improves its position in global internet speed ranking
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan mobil internetin sürətinə görə dünyada 3 pillə irəliləyib

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