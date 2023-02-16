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Азербайджан ухудшил позицию в мировом рейтинге по скорости интернета

Азербайджан ухудшил позицию в мировом рейтинге по скорости интернета В январе этого года Азербайджан со скоростью 32,06 МБ/с занял 64-е место среди 138 стран по скорости мобильного интернета.
ИКТ
16 февраля 2023 г. 10:30
Азербайджан ухудшил позицию в мировом рейтинге по скорости интернета

В январе этого года Азербайджан со скоростью 32,06 МБ/с занял 64-е место среди 138 стран по скорости мобильного интернета.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Speedtest Global Index.

Азербайджан опустился на три пункта по сравнению с показателем за декабрь прошлого года.

В прошлом месяце Азербайджан занял 118-е место в мире по средней скорости фиксированного широкополосного интернета, что на 2 пункта меньше по сравнению с предыдущим месяцем. В январе средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в стране составила 26,25 МБ/с.

В списке мобильных операторов Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заняли первое место со скоростью 161 МБ/с, а Куба заняла 138-е место со скоростью 4,13 МБ/с.

В рейтинг по скорости фиксированного широкополосного интернета вошли 179 стран. Первое место занял Сингапур (234,55 МБ/с), а последнее место - Куба (1,84 МБ/с).

Кроме того, в январе город Баку опустился на 1 пункт по скорости мобильного интернета и со скоростью 35,08 МБ/с занял 77-е место среди 172 городов. По скорости фиксированного широкополосного интернета столица Азербайджана продвинулась на один пункт и заняла 136-е место со скоростью 29,07 МБ/с.

Среди городов первое место по скорости мобильного интернета занял Дубай со скоростью 204,37 МБ/с, а последнее место - столица Кубы Гавана со скоростью 3,55 МБ/с.

В рейтинг городов по фиксированному широкополосному интернету вошли 194 города. Возглавила список столица Китая Пекин со скоростью 277,57 МБ/с, а сирийский город Алеппо оказался последним со скоростью 1,57 МБ/с.

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